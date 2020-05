Burda´s Nachfolgeregelung

Der Kern der Familie

Bis Burda´s Kinder, Lisa und Jacob, ihr Erbe an- und in das Unternehmen eintreten, fließt noch einiges Wasser die Isar hinunter. Der Verleger unterstreicht im Interview mit dem Spiegel, dass Hubert Burda Media ein Familienunternehmen bleiben soll. "Der eigentliche Firmenkern sollte in den Händen der Familie bleiben, aber ich werde viele Geschäfte der Zukunft nicht mehr zu einhundert Prozent besitzen. Die Holding aber sollte ganz uns gehören", skizziert er die Zukunft.



Der Spiegel, Nr. 51, Seite 154