Burda globalisiert DLD

China einnetzen

Am 12. September findet die erste Veranstaltung in Peking statt. Es wird unter anderem um Chinas Macht und Rolle im Digitalbereich gehen. DLD Global soll, wie Reichart erklärt, "unserer Community und unseren Partnern weitere Plattformen zur Vernetzung und zum Austausch bieten". Diese Community hatte sich in der Vergangenheit bereits regelmäßig jedoch mehr informell in Paris, London, Moskau, Tel Aviv und New York getroffen.