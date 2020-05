Burda bilanziert Wachstum und Profitabilität

deHubert Burda Media schließt das Wirtschaftsjahr 2012 mit einem Umsatz in Höhe von 2,456 Milliarden Euro. Hierin ist ein Wachstum des Konzerns von 12,9 Prozent inkludiert. Auf der Entwicklungskurve ist dieses Jahr als drittes Wachstumsjahr in Folge mit einem um "mehr als zehn Prozent" höheren Wachstum ausgewiesen. Burda weist weiters den Bereich Digital als in der Umsatzentwicklung dynamischten aus, der sich mit 1,16 Milliarden Euro zu Buche schlägt und um 23,7 Prozent über dem Niveau des Jahres 2011 liegt.