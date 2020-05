Burberry launcht Burberry Body

Mit dem Online-Start der Kampagne, die in 13 Märkten stattfindet, beabsichtigt Burberry täglich "mehr 57.000 Video-Views" zu generieren.



Der Rollout im TV beginnt in Asien im September, in Europa im Oktober und in den restlichen Märkten ab November.



Im Online-Flight ist eine Foursquare-Kampagne integriert. Foursquare Mayor der 21 Burberry-Stores weltweit erhalten zwischen 1. und 5. September einen von Bailey signierten Burberry Body-Flakon.



atmedia.at