Buongiorno Gaming-Markt

Spielplatz Europa

Buongiorno will seine Gaming-Aktivitäten zum Ende des zweiten Quartals in Italien aufnehmen und danach in jene Märkte expandieren, in denen der Konzern im Endkonsumenten-Geschäft tätig ist. Voraussetzung dafür sind die jeweiligen rechtlichen Möglichkeiten. In Österreich ist Buongiorno über sms.at im B2C-Geschäft tätig.