Bundeswettbewerbsbehörde bestellt neue Sprecherin

Harsdorf, die seit 2009 als Referentin im Bereich Nahrungs- und Genussmittel tätig ist, wird zweite Stellvertreterin von Theodor Thanner, dem Generaldirektor der Bundeswettbewerbsbehörde. In dieser Funktion ist sie mit kartellrechtlichen Ermittlungsverfahren, Verfahrensführung vor den österreichischen und europäischen Gerichten und internationaler Kooperation betraut.



Maierhofer ist seit 2012 als Referentin für kartellrechtliche Ermittlungsverfahren, Kronzeugen-Regelung sowie europäische Zusammenarbeit mit der EU-Kommission tätig. Davor sammelte sie Berufserfahrung in der Generaldirektion für Wettbewerb der EU in Brüssel sowie in österreichischen und US-amerikanischen Anwaltskanzleien.