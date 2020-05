Bundesliga-Ball-Apps von Laola1

atDie Fussballer der Österreichischen Bundesliga haben längst ihre Luftmatrazen und Schnorchel verstaut und bringen sich auf den Trainingsplätzen, in ersten Test-Matches und der ersten Samsung Cup-Runde in Form für die erste Meisterschaftsrunde, die am 20. Juli 2012 angepfiffen wird. Die Clubs gehen mit neuer Zuversicht und neuen Bundesliga-Apps in die neue Meisterschaftssaison.