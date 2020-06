Bundesländerinnen stimmen sich ab

Die Bundesländerinnen , ein österreichweiter Verbund an Frauen-Magazinen unter derHerausgeberschaft vonUschi Fellner-Pöttler, wird derzeit aufeinander abgestimmt. Wobei es um die Einzel-Auftritte von, beispielsweise, der Tirolerin Looklive (die "Wienerin" hier) oder die Oberösterreicherin , etc. geht. Eine gemeinsame technische Plattform ist die Basis um die digitalen Titel in ein einheitliches Erscheinungsbild zu migrieren. Und abgesehen von derSalzburgerinund demKärntner Monatist diese optische Abstimmung aufeinander im Sinne eines stringenten Auftretens bereits weit fortgeschritten. Wobei die Salzburgerin offensichtlich gerade komplett relauncht wird. Und der Umbau desKärntner Monaterst stattfinden muss. Ob es zu einer Umfirmierung zu Kärntnerin kommen wird, ist ungewiss, da die DomainKaerntnerin.atdemCK MedienverlagvonClaudia Kollergehört.

Bundesländerinnen-Geschäftsführer Andreas Eisendle dazu: "Bei der Neu-Positionierung unserer Seiten war es uns wichtig, die Auftritte optisch und technisch anzugleichen und gleichzeitig unser Alleinstellungsmerkmal – die regionale Kompetenz - herauszuarbeiten." Er sieht den Grundstein gelegt, um in weiterer Folge durch Redaktion regionale Akzente zu setzen. Die Titel arbeiten offenkundig bereits zusammen und unterstützen sich gegenseitig in ihrem Online-Content-Management.