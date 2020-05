Bundeskanzler-Rundfunk

at // "Das Ergebnis bringt eine kommunikationspolitische Katastrophe zutage, die man so bisher bestenfalls in Berlusconiland für mögliche gehalten hätte", schließt der Kommunikationswissenschafter und Sprecher der Plattform "Rettet den ORF" Wolfgang Langenbucher aus seiner eingehenden Analyse des Entwurfs zur Novellierung des ORF-Gesetzes. Denn, so Langebucher in einem Kommentar in der Tageszeitung Die Presse, "der nun in Gesetz gegossene ORF gehört dem Staat, genauer: dem Bundeskanzler."