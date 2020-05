Bulls Press startet in Österreich

So lizenziert das Unternehmen beispielsweise Charlie Chaplin, Popeye, Hägar, Felix the Cat, Prinz Eisenherz, etc. und vermarktet die Markenrechte der Lufthansa AG. Das Wiener Büro wird von Ingrid Schermann geleitet. Sie war davor als Fotoredakteurin für die Verlagsgruppe News, die Bauer Media Group-Tochter VPM und für Getty Images tätig. Das Unternehmen war 1929 in Norwegen gegründet worden. Seit 1952 ist Bulls Press von Frankfurt an der Main aus tätig.