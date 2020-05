at // Mobiltelefone waren in der Red Bull Arena in Salzburg immer dabei. Nun können Fans von Red Bull Salzburg und von jenen Mannschaften gegen die das Team in Salzburg spielt die Tickets zu den Matches per Handy kaufen, bekommen das Ticket mobil zugestellt und können damit den Sektor B17 besuchen. Für das mobile Ticketing ist die mobilkom austria verantwortlich. Der Kauf beginnt mit einem SMS mit dem Inhalt "RBS Ticekt" an die Nummer 0828 20 200. atmedia.at