Bullen-Parade bei Salzburg Plus

In dem Magazin werden die Zuschauer die Highlights aus den Spielen von Red Bull Salzburg und des SV Scholz Grödig zu sehen bekommen. Die Sport-Taufe im Sender findet bereits am Samstag, den 9. Juli statt. Da zeigt Salzburg Plus das Freundschaftsspiel Red Bull Salzburg gegen Olympic Lyon zeitversetzt. Die Begegnung findet bereits am Freitag davor statt.



