Bulgarische Entscheidung

Heikle Angelegenheit

Sie sollen bis Juli 2010 in Betrieb gehen. Bulgarien will im Dezember 2012 alle analogen TV-Frequenzen abschalten. Der bulgarische Markt erfordert, aus Sicht der ORS, eine gewisse Sensibilität. Der Versuch, von BTC die Sendertochter Nurts zu übernehmen, scheiterte letztendlich an einer Änderung des bulgarischen Medien- und Telekommunikationsgesetzes.