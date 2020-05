Büchner ist designierter Spiegel-Chefredakteur

Büchner kehrt an seine frührere Wirkstätte zurück. Er wechselte im Juli 2009 aus der Spiegel Gruppe in die Deutsche Presse-Agentur. Dort war er zunächst stellvertretender und ab Jahresbeginn 2010 Chefredakteur.



Von 2001 war Büchner für Spiegel Online, zunächst als geschäftsführender Redakteur, dann als stellvertretender Chefredakteur und ab 2008 gemeinsam mit Rüdiger Ditz als Chefredakteur tätig.



Davor war er für Financial Times Deutschland und die Nachrichten-Agenturen Reuters und Associated Press tätig.