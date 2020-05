Budget-Verschwendung

Marketing-Controlling auf A4-Blatt

Reinecke analysierte wie es aktuell um Marketingeffektivität und -effizienz steht. Und offensichtlich ist der Marketing-Theoretiker auf Bekanntes und Vertrautes gestossen. So etwa auf den "höheren Rechtfertigungsdruck" von Budgets. Weiters würden Budgets anhand von Erfahrungen des jeweiligen Managements und nicht aufgrund von Kennzahlen fixiert. Basis für ein neues Budget ist in vielen Fällen - 28 Prozent der Marketing-Entscheider - das Vorjahresbudget. Weiters ist für 38 Prozent der Befragten der erwartete Umsatz Basis für die Budgethöhe. Reinecke kritisiert, dass mangels exakter Zielsetzung zu viele Budgetmittel versickern würden. Gäbe es definierte Ziele würde sich auch die Notwendigkeit des Marketing-Controllings minimieren. Im Idealfall, so Reinecke, würde Marketing-Controlling auf eine A4-Seite passen.