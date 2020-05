Budget-Umschichtungen

Radio- und Outdoor-Budgets am stabilsten

Die TV-Investitionen würden um 24,5 Prozent gekürzt. Allerdings sagten 59,2 Prozent der Befragten, dass ihr TV-Budget auf dem gleichen Niveau wie 2008 bleibt. Am stabilsten bleiben 2009 die Budgets für Radio und Außenwerbung. Die stärksten Zuwächse und damit Budgetverlagerung in diesem Jahr erfolgen in Richtung E-Mail-Marketing, 40 % plus, Display Marketing, 31,3 % plus, und Search mit 23,5-prozentiger Aufstockung.