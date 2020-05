BuddyBroker vermittelt Jobs unter Freunden

chFlurin Müller bringt Stimmung in den Schweizer Stellenmarkt. Der Hobby-Musiker gründete im Februar die BuddyBroker AG und tritt gegen Print-Jobbörsen an, um an der Vermittlung von "rund 200.000 offenen Jobs" und an einem Markt mit einem Volumen von umgerechnet 400 Millionen Euro, wie er beziffert, mitzupartizipieren. Das tut er mit BuddyBroker, basierend auf dem Prinzip Social Recruiting, wodurch einander vertraute Menschen Jobs vermitteln.