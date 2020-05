Buchholz wird Gruner + Jahr-CEO

de // Bernd Buchholz dürfte der designierte Nachfolger von Bernd Kundrun an der Spitze von Gruner + Jahr sein. Bertelsmann-Chef Hartmut Ostrowski und die Eigentümer-Familie Jahr haben sich auf Zeitschriften-Vorstand Buchholz und damit auf die angepeilte interne Lösung geeinigt. Derzeit wird an der Auflösung des Vertrags mit Kundrun und dem Neuvertrag mit Buchholz sowie an einem Sitzungstermin für eine Aufsichtsrat-Sitzung, in der die Neubestellung formal abgesegnet wird, gearbeitet, berichtet der Branchendienst turi.