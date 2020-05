Buchholz verlässt Gruner+Jahr

deDer sich mit der Vorstandsmandat-Niederlegung abzeichnende Abgang von Bernd Buchholz bei Gruner+Jahr ist Gewissheit geworden. Der Aufsichtsrat und Buchholz trennen sich "in gegenseitigem Einvernehmen". Gleichzeitigt beruft das Kontroll-Gremium Julia Jäkel in den Vorstand des Zeitschriften-Konzerns. Sie führt Gruner+Jahr Seite an Seite mit Torsten-Jörn Klein und Achim Twardy.