int // Die Marke Mini wird künftig von der Amsterdamer Agentur BSUR, respektive Be As You Are betreut. Die Agentur setzte sich im "Achtelfinale" - vier Londoner, vier Amsterdamer Agenturen - durch, zog in das Finale gegen 180 Amsterdam und KesselsKramer ein, erpitchte den Kreativ-Etat und fungiert als Lead-Agentur. BSURs Ideen werden marktspezifisch adaptiert.