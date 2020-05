Bruttowerbedruck steigt

Der Gesamtmarkt hält damit bei 247 und der GEMI bei 240 Punkten. Letzterer Wert profitiert vom steigenden Werbedruck im TV. Die Media-Gattung wird als "überdurchschnittlicher Performer" klassifizert. TV gewinnt einen Punkt und erreicht 244 Punkte. Dessen Performance-Bewertung lietet sich wiederum aus der Werbespending-Entwicklung der anderen indizierten elektronischen Mediagattungen ab. Radio stagniert und hält bei 137 Punkten, Kino bei 132 Punkten. Online verliert wieder zwei Punkte im Februar und sinkt auf 106 Punkte ab.

Die nicht-elektronischen performen in Relation zu den elektronischen Medien im Februar deutlich besser. Kein Wert muss Verluste hinnehmen oder stagniert. Der Brutto-Werbedruck in den Printmedien nimmt zu. Ein Punkt Gewinn bringt den Index-Wert auf 233. Die Werbeaktitivitäten in den Gelben Seiten und in der Außenwerbung steigt in dem Ausmaß, dass beide Trägermedien zwei Indexpunkte gewinnen. Der Gelbe Seiten-Wert erreicht 258 und der Wert für Außenwerbung 228 Punkte.



Und im Jahresvergleich der Februar-Werte ausdifferenziert nach GEMI und Focus zeigt der TV-Wert bei Goldbach ein Plus von 7,6 und bei Focus von 10,7 Prozent. Der Online-Wert liegt bei Focus 17,9 Prozent hinter 2010 und bei Goldbach 6,5 Prozent darüber. Print wird von Goldbach mit 29,5 und bei Focus mit 2,8 Prozent über dem vorjährigen Vergleichswert ausgewiesen.



atmedia.at