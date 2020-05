at // Die Yoc AG gründet in Wien die Yoc Central Eastern Europe GmbH. Damit baut das in Berlin ansässige Mobile Marketing-Unternehmen die Position des Standortes Österreich aus und legt einen Grundstein für die weitere Expansion in Zentral- und Osteuropa. Zu den Geschäftsführer von Yoc Central Eastern Europe wurden Matthias Schodits, bislang Region-Manager CEE, und Jan Webering, Chief Operating Officer der Yoc AG bestellt.