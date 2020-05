usBrooks Brothers, 1818 in New York City gegründet und in den 1960er-Jahren Arbeitgeber von Ralph Lauren, stimmt mit einer sehr eigenen Version des weihnachtlichen Liedes Jingle Bells auf die kommenden Feier- und Urlaubstage ein. Das Bekleidungsunternehmen lässt sieben seiner Rohstoff-Lieferanten in Pullovern Jingle Bells singen, naja, zumindest den Mund bewegen: