Bronze-BoB für Demner, Merlicek & Bergmann

at, de, chAus der Teilnahme am BoB Best of Business-to-Business Communications-Wettbewerb nimmt Demner, Merlicek & Bergmann in der Kategorie Digital Communication für das Eigen-Inserat "DMB sucht Grafiker" eine Auszeichnung in Bronze mit. In dieser Kategorie wurde kein Gold vergeben. Die Jury ging in dem nun abgeschlossenen Wettbewerb des deutschen Kommunikationsverbandes sehr sparsam mit Gold um. Von zehn Bewerben wurden vier Kategorien mit insgesamt fünf Gold-Auszeichnungen abgeschlossen.