Brombeere vor Apfel

usAllzu leicht glaubt man derzeit, dass Apple bereits die Hardware-Weltherrschaft an sich gerissen hat. ComScore rückt für den US-Smartphone-Markt die Dimensionen anhand von Marktanteilen zurecht. Blackberry ist in den USA auch im vierten Quartal mit 41,6 Prozent Marktanteil immer noch das am meisten verbreitete Smartphone.