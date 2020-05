Bröckeln und Brocken

de // Minus 3,5 Prozent, kumuliert und bereinigt, weist Nielsen Media Research Werbevolumenentwicklung in Deutschland bis Ende April aus. Nach vier Monaten erreicht der Above-the-Line-Umsatz 6,5 Milliarden Euro. 2008 waren Ende April 6,7 Milliarden Euro in die klassischen Mediengattungen geflossen. Nur im April machten die Spendings 1,8 Milliarden Euro aus. In Relation zum Gesamtmarkt fallen die Rückgänge im Segment Publikumszeitschriften und Kino atypisch hoch aus. Die Zeitschriften verlieren, ebenfalls kumuliert und bereinigt, um 15,2 und Kino um 40,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.