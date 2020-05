Britische Boulevard-Bulldogge bellt

Schatten dunkler Sonne

Das in Österreich von Avaloop entwickelte und in Großbritannien von Blouzar aufbereitete Papermint.com erlaubt, empört sich Sun Online, "kids as young as five to set up personal profiles, or "avatars", where they can indicate whether or not they enjoy having sex". Avaloop und Blouzar klären in einer Gegendarstellung auf, dass Papermint.com für Frauen im Alter von 16 bis 35 Jahren ist und weder sexuellen Handlungen, Bilder noch explizite Ausdrücke enthält. Das Unternehmen verweist weiters auf interne Kontrollmechanismen und den Abschluß eines Prüfungsverfahrens, das die diesbezügliche Unbedenklichkeit zertifiziert.