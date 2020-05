Brin verkauft

Fünf Milliarden Dollar Paket

Brin und Larry Page wollen sich in den kommenden Jahren von fünf Millionen in ihrem Besitz stehenden Google-Aktien trennen. Mit diesem Verkauf geben die beiden Gründer auch die Mehrheit an der Gesellschaft ab. Bis Ende Jänner hielten Brin und Page 59 Prozent der Stimmrechte an Google. Mit dem geplanten Verkauf ihres Aktienpakets könnten sie, nach derzeitigem Kurs, rund fünf Milliarden US-Dollar erhalten.