Bretschko steigt bei Zoomsquare.com ein

Die beiden Zoomsquare.com-Gründer Andreas Langegger und Christoph Richter schlossen mit Bretschko und Yannikos einen Finanzierung ab, die sich, wie sie bezifferen, "im mittleren sechsstelligen" Bereich liegt.



Diese Wachstumsfinanzierung sollen in, unter anderem, den Launch einer App, einen Bundesländer-Schwerpunkt und die Vorbereitungen in die Deutschland-Expansion fließen.



In Bretschkos Styria-Vorstandszeit fiel unter anderem der Aufbau von Willhaben.at und der Startschuß zur Digitalisierung weiterer Rubrikenmarkt-Geschäftsfelder.



Yannikos gehört, was sich zwar pathetisch anhört, zu den Online-"Gründervätern" in Österreich und mit Geizhals.at zu einem der ersten Online-Preisvergleiche-Anbieter. Er ist mit 57 Prozent Hauptgesellschafter des Unternehmens an dem seit Herbst 2013 auch der deutsche Heise Zeitschriften Verlag mit 24 Prozent beteiligt ist.