Bringt Farbe ins Leben

Im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" nennt Bolten Sat.1 "die starke Sendermarke für die moderne Familie". Der Sender habe, so der Geschäftsführer, in den letzten Monaten wieder an Profil gewonnen und gewinnt weiterhin. "Wir bieten nach wie vor breites Familienfernsehen, wollen aber zeitgemäßer sein", erläutert Bolten. Dieser Anspruch soll durch ein Redesign und den neuen Claim "Colour Your Life" unterstrichen werden.