Brauns Agentinnen

In der kreativen Umsetzung dieses "verboten, guten Aussehen" treten "sexy Braun-Style-Agentinnen" auf und machen die "gefährlich attraktiven Braun-Nutzer" dingfest. Die scharfe Geschichte wird in Print-Anzeigen, einem TV-Spot und in digitalen Medien erzählt. Display-Ads, eine Produkt-Microsite auf Braun.com und ein "Style Transformator" im Social Media-Umfeld sollten ihre Zielgruppe finden. Mit dem Style Transformator können sich Nutzer optisch für die zu erwartbare Verhaftung durch die cruZer-Agentinnen trimmen. Der gesamte Vorgang wird in einem Video festgehalten.



