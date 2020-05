Brandtner bloggt

Der Marken-Positionierungesexperte erweitert mit diesem Forum seine bisherige Kommentatoren-Tätigkeit. Er will das Blog "insbesondere als Informationsplattform für Unternehmen, die sich mit Markenführung auseiandersetzen" etablieren. Brandtner: "Mir geht es darum, dass ich aktuelle Beispiele aus der Praxis aufgreife, um auf diese Weise Unternehmen aufzuzeigen, was sie in der Markenführung beachten sollen."



