Brandschaden

at // Employer Branding und Corporate Social Responsability sind, besonders von Kapitalmarkt-orientierten Unternehmen, in der Öffentlichkeit gut gepflegte Buzz-Phrasen. Sie schinden auf Podien, in Auditorien jeglicher Art Sympathie. Auch Telekom Austria legt auf ein sehr gepflegtes Äußeres penibel Wert. "Herr Schieszler hat das bereits angeschlagene Vertrauen zerstört. Wir sprechen von Vertrauensverlust mit der entsprechenden Wirkung auf den Employer Brand, das das Management seine `Haltung´ offenbarte.", erörtert der frührer Nestlé Österreich-Manager und nunmehrige Change-Management-Experte Christian Reitterer im WirtschaftsBlatt. Und es muss oder darf auch erörtert werden inwieweit ein Vorstand der Kommunikationstechnologie und Medien verkauft, sich medialer Entwicklungen nicht bewußt ist oder bewußt sein muss.