Brandgefährliche Situation

at // Vizekanzler Josef Pröll erklärte im Zuge eines Interviews der soeben erschienen Ausgabe von News, dass er die aktuelle ORF-Situation für "ökonomisch brandgefährlich hält". "Was von der Geschäftsführung an Konzepten vorliegt, ist endend wollend. Es geht um Strukturen, Überlebensfähigkeit, um qualitatives TV. Das sehe ich derzeit bei der Geschäftsführung nicht in ausreichendem Maß. Aber warten wir den 2. April ab, was sie auf den Tisch legt", sagt Pröll. News, Nr. 10, Seite 24 f.