Brainagency erweitert Führungsteam

Spintler kommt von der zur Zürcher 22Marketing AG gehörenden Agentur PerformancePlus. Dort war er als Director Media Business beispielsweise für die Sonderwerbeformen-Entwicklung im SAT.1-Fussballforma ran verantwortlich. Davor war er zwölf Jahre für das Serviceplan-Unternehmen mediaplus tätig.



BrainagencyMedia ist eine, seit 2003 bestehende Media-Agentur mit Hauptsitz in München und Niederlassung in Kirchberg in Tirol. Die Agentur betreut unter anderen HSE24, Western Union oder auch die Bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken.



atmedia.at