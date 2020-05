Brad Pitt und der Nachbar

Lewandowski

Es gab im Wesentlichen drei Gründe,herauszubringen. Punkt eins ist meine eigene Vergangenheit, in der ich auch Chefredakteur desund Gründungschef vonwar. Ich wollte jetzt ein Magazin konzipieren, das ohne die klassischen Traumwelten der Männerhefte wie Erotik oder schnelleAutos auskommt. Zum zweiten waren es die Partygespräche: Immer mehr Männer sagen, dass sie dielesen, weil ihnen Wissen über internationale Stars und Lifestyle wichtig ist. Drittens haben wirbereits zweimal als Beilage inrealisiert, was in der Anzeigenvermarktung und bei den Lesern sehr erfolgreich lief.Das Heft richtet sich an eine moderne und aufgeklärte Männergeneration, die das Leben mit einer natürlichen Form der Selbstverständlichkeit genießt. Für viele von ihnen ist der Job, aber eben auch die Zeit mit ihrer Familie wichtig.

Lewandowski: Dabei sind sie bodenständig, aber durchaus modebewusst und haben ein Interesse an den schönen Seiten des Lebens. Wir geben ihnen Tipps, die für Ihren Alltag nützlich sind, wie beispielsweise Modetrends, die jeder tragen kann. Wir beantworten in Gala Men auch Fragen über Männerkosmetik, die manch einer sich vielleicht noch nicht zu fragen traut. Außerdem gibt es Reportagen über Lebenswirklichkeiten von ausgewählten Männer, die Interessantes und Außergewöhnliches leisten - das kann ein Star wie Brad Pitt oder auch der Nachbar von nebenan sein. Gala Men bringt etwas Freude in den von Finanzkrisen geschüttelten Männeralltag.

Garant für Qualitätsjournalismus

Was sind die Schwerpunkte?

Lewandowski: Zentraler Bestandteil des ersten Gala Men sind Reportagen und Interviews unter dem Motto "Abenteuer Alltag", in denen über unterschiedlichste Männerwelten berichtet wird; aber auch Themen aus den Rubriken "Inspired - Was uns diesen Herbst bewegt, Lookbook - Was wir diesen Herbst tragen, Powerbook - Das braucht der Körper, Bodycheck - Wartung und Pflege" und "Notebook - Das braucht der Geist", spielen eine wichtige Rolle.



Der Unterschied zur Frauen-Gala?

Lewandowski: Der größte Teil der Gala-Leserschaft ist weiblich, immerhin rund 18 Prozent der Leserschaft sind jedoch Männer. Mit Gala Men bekommen sie jetzt ein eigenes, intelligent gemachtes und unterhaltendes Magazin. Die Zielgruppe weiß, dass Gala ein Garant für Qualitäts-Journalismus ist. Sie nimmt Gala weniger als Frauen-, sondern vor allem als Lifestyle-Marke wahr. Die Bekanntheit und das Image der Marke Gala kann daher unserem neuen Magazin nur nützen.





Der Unterschied zu den übrigen Männerzeitschriften?

Lewandowksi: Wir glauben, dass wir eine Lücke im bestehenden Männer-Segment schließen. Die Männer, an die wir uns richten, sind modern, aufgeschlossen und emanzipiert. Und die Männermagazine, die es momentan gibt, entsprechen meiner Ansicht nach, nicht mehr den Bedürfnissen dieser Gruppe. Es wäre vermessen zu glauben, dass der Markt ein solches Magazin braucht. Aber ich glaube, dass Gala Men ein Platz finden und den Lesern etwas geben kann, denn intelligente und gut gemachte Titel dieses Genres werden sicher eine Zukunft haben.