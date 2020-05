Brabantias Frauenwünsche und Klischees

Ab 25. März kommen vier Sujets in Frauen-Magazinen und Wohnzeitschriften europaweit zum Einsatz. Darauf sind vier Herren der Schöpfung zu sehen, die auf bestimmte Art und Weise umfunktioniert wurden. Allerdings stellen ihr Aussehen und ihre dargestellte Funktion eine Diskrepanz zu den Brabantia-Produkten dar.



Dementsprechen lautet der Copy-Text: "What's the use of beautiful, it it isn't useful." Also: "Was bringt Schönheit, wenn man sie nicht nützen kann." Das Markenartikel-Unternehmen will damit Frauen im Alter von 24 bis 55 Jahren, die ein überdurchschnittliches Interesse an Innendekoration und Haushaltsprodukten aufweisen, ansprechen.