BP´s Ohrenstoff

at // Die schönste Nebensache der Welt für Mineralölkonzerne ist: der Kraftstoffverkauf. Benzin und Diesel zu verkaufen, ist in Zeiten, in denen Literpreise sich wie Börsenkurse sehr kurzfristig ändern, kein Kundenbindungsinstrument mehr. BP Österreich lanciert aus diesem Grund eine Sammelpromotion und eröffnete die Musiktankstelle.