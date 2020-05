BookGoodLook.at will expandieren

Die als Restplatzbörse für Frisörtermine definierte und positionierte Buchungsplattform BookGoodLook.at steht vor zwei Expansionsschritten. Das von der im niederösterreichischen Wieselburg ansässigen mRaP betriebene Service-Angebot wurde seit dessen Launch zu Jahresbeginn 2014 mit dem Fokus auf Frisör-Termine in Wien betrieben. Mittlerweile scheint sich dieses Vermittlungskonzept und das damit verbundene Geschäftsmodell als trag- und ausbaufähig erwiesen haben.

Die beiden Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Laurenz Gröbner und Annamarie Zalesak beabsichtigen BookGoodLook.at aus der innerösterreichischen regionalen Beschränkung herauszulösen und wollen das Service-Angebot österreichweit etablieren. Allerdings dreht sich diese Etablierung um "Kernmärkte". Darunter sind urbane Räume wie beispielsweise Großraum Linz, Graz, Salzburg, etc. in denen Dienstleistungsüberkapazitäten vorhanden sind, zu verstehen. Gröbner und Zalesak denken aber auch an die Internationalisierung ihrer Plattform. Im Falle von Deutschland ist Frankfurt am Main als erster außer-österreichischer Expansionsraum auserkoren. Die Beiden planen danach in Tschechien und Polen zu expandieren.

Aufgrund der anstehenden Service-Ausweitung wurde BookGoodLook.at einem Rebranding unterzogen. In Zuge dessen dürfte auch der früher verwendete Plattform-Name Resthaarbörse, der ein irgendwie unvorteilhaftes und hemdsärmeliges Bild des Service-Angebots vermittelt, ausgetauscht.

Das mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Landes Niederösterreich aufgebaute Online-Service soll in weiterer Folge um die Buchbarkeit kosmetischer Dienstleistungen ausgebaut werden.