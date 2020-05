Bookboon.com vertreibt werbefinanzierte Studienbücher

Bookboon.com verfolgt also ein Werbekonzept. Isabelle Kerschbaum, die Country Managerin Österreich des Unternehmens, argumentiert, es würden "nur einige wenige ausgewählte Anzeigen in den Büchern" platziert. "Im Durchschnitt erscheint auf jeder dritten bis vierten Seite eine Anzeige. Damit werden die Leser nur alle 12 bis 15 Minuten einer Anzeige ausgesetzt", quantifiziert Kerschbaum die Werbeplatzierung und deren Kontaktfrequenz.



Bookboon.com verbinde "die Messbarkeit der Online-Medien mit der Markenbindungsstärke von Printmedien", argumentiert die Country Managerin für das in den E-Books verfügbare Werbe-Inventar und deren Wirkungspotenzial.



Buchenden Kunden legt der Verlag "Effektanalysen" vor. Anhand dieser Analysen werden Werbewahrnehmungsfaktoren der jeweiligen Zielgruppe ermittelt, Werbemittel-Kontakte anhand von Klicks ausgewiesen und Zielgruppen-Verhalten nachvollzogen, um in weiterer Folge Kampagnen zu optimieren.