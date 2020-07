Böhler ersetzt Bertsch

Böhler ist seit Juli 2012 in dem Medienunternehmen tätig und hat, wie es dazu heißt, in dieser Zeit "für die Geschäftsleitung verschiedene Projekte umgesetzt". An sie gehen, die bislang von Bertsch gehaltenen Marketing-Agenden.



Bertsch verläßt das Russmedia Ende Juli 2014 und wechselt nach achtjähriger Tätigkeit für das Unternehmen "in eine Führungsposition eines Vorarlberger Industrie-Unternehmens". Er hatte in dieser Zeit verschiedene Management-Funktionen inne. Im Herbst 2012 wurde er Verlagsleiter der Vorarlberger Nachrichten und für den Ausbau des Abonnement-Geschäfts sowie für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder der Medienmarke verantwortlich. Darüber hinaus war er Bereichsverantwortlicher Magazine von Russmedia.