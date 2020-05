Bodins und Werzowas Glanz

Werzowa ist in Los Angeles lebender Musikproduzent. Er ist für das Sound-Logo von Intel verantwortlich und arbeitete für Ikea, Microsoft, Red Bull und Expedia. Er produzierte Musik für Spielfilme wie Eraser, Tron, Hellraiser, etc. und TV-Serien wie beispielsweise Nova, Einsatz in Hamburg und Mozart und Meisel.

Mimic - Walter Werzowa