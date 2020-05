Boarding bei Brezovich

Grömer wechselt vom Österreichischen Tennisverband in die Agentur. Er organisierte und wickelte Davis Cup-Veranstaltungen für den Verband und die in diesem Zusammenhang notwendigen Sponsoren-Kooperationen ab. Davor war er in das Event-Management von Austrian Golf Open eingebunden und für stadt wien marketing service tätig. Brezovich holt Grömer als Senior Consultant in die Agentur.



Mayr bringt Berufserfahrungen aus den Bereichen Event, Catering, Promotion und Marktforschung sowie einen Studien-Abschluß zu eventplan mit.



atmedia.at