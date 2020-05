BMW zeigt VW seine Bark-Side

deAufziehmaus. Clown. Seifenblasen. Frisbee. Diese vier Begriffe so für sich hingestellt, erwecken welche Bilder im Kopf oder welche Erinnerungen? Von Kindheit, Kinderzimmer und Sommer wie damals. In diesem Zusammenhang führen sie zu BMW, betiteln vier, soeben im Web platzierte Viral-Spots. Die Auto-Marke ist versiert im Lancieren solcher Spots. Diese jüngsten Arbeiten von Serviceplan sind allerdings recht klassische, sehr unterschiedliche Werbefilme mit Humor-Prisen. Doppelbödig und am ehesten geeignet für virale Zündstoff ist "Aufziehmaus". Hier spielt die Agentur mit dem VW-Spot "The Bark Side". Die Hunde sind aus Porzellan, stumm und ....