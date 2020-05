BMW und Mini mit Initiative Austria

Die Media-Agentur ist seit geraumer Zeit, und wie sie mitteilt, seit Dezember 2011, für die Betreuung der beiden Brands in Österreich verantwortlich. Ein "klarer strategischer Zugang" sei für die Beauftragung gewesen, erklärt man seitens der Media-Agentur dazu. Weiters spielten der Einsatz agentur-interner Tools, die beispielsweise der Reichweiten-Kumulierung über alle Mediengattung hinweg dienen, eigene Studien und die Online-Betreuung durch die Initiative-Unit FastBridge Rollen in der Auftragsvergabe.



Die Agentur lasse "sehr viel Herzblut fliessen" wenn es um "handverlesenes Vorgehen in letztendliche erfolgsentscheidenden Platzierungsfragen" geht, reflektiert Eva-Maria Gottwald, Marketing-Leiterin der BMW Group in Österreich, die mittlerweile mehrmonatige Zusammenarbeit.



