BMW ist iPad-bereit

Händlersuche und Finanzierungsmodelle gehören auch dabei zum Standard-Angebot. Weiters wurde für den internationalen Einsatz das BMW Magazin adaptiert. Tobias Nickel, Leiter Marktkommunikation BMW Deutschland, geht "von einer ganz neuen Mediennutzung durch das iPad aus". Hierfür sind, ist er überzeugt, neue Werbeformen nötig. "Wir setzen auf das iPadvertorial, das Werbung und informative Inhalte verbindet", nennt Nickel ein erstes Format. Plan.Net erstellte die BMW-iPad-App. Die iconmobile group digitalisierte das BMW Magazin. Die Applikation wird, sobald das iPad in Deutschland in den Handel kommt, in der laufenden Kampagne "story of joy" im TV wie auch in Printmedien beworben werden.



