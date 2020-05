Blutige Steaks in Hundezwinger

de // Für Helmut Thoma waren die Reaktionen auf das RTL-Format "Erwachsen auf Probe" absehbar. Derartige dem Sender "nützliche Aufregung" gab es schon bei "Big Brother" und "Tutti Frutti", ordnet er die Kritik ein. "Die Aufmersamkeit, die so erzeugt wird, könnte man mit einer Riesenwerbekampagne nie erreichen", wiederholt Thoma eine alte Marketing-Weisheit. Derartige Tabubrüche würden regelmäßig und bewußt eingesetzt. Thoma metaphorisch: "Das ist so, wie wenn man ein blutiges Steak in eine Hundezwinger wirft".