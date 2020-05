Blue Tomatos 100.000-Fans-Weg

at100.173 Fans hat die Facebook-Fanpage von Blue Tomato. Am 26. April wurde die 100.000er-Marke überschritten. Am 13. April wurde in der Community des von Schladming aus agierenden On- und Offline-Retailers ein Gewinnspiel ausgelobt in dessen Rahmen alle neuen Fans 50-Euro-Gutscheine gewinnen konnte. Blue Tomato setzte dafür 5.000 Euro ein. Daraus lässt sich eine hypothetischer Community-Neumitgliedswert oder Lead-Gewinnungsinvestition von 1,30 Euro errechnen.