Blue Tomato verbreitert Fan-Basis

Waldenhofer und ihr Online-Team versorgen die internationale Community mit, wie sie erklärt, "einem bunte Mix aus Szene-News, Produkt-Infos, Gewinnspielen, Sales-Aktionen, Team-News, Video- und Foto-Postings und mehr". Diese intensive Content-Arbeit erfolgt in "bis zu 14 Sprachen".



Das gewährleistet die Internationalisierung der Marke per Kommunikation und sorgt für die weitere Marken-Verbreitung und schafft neue Wahrnehmung. Die mündet letztendlich in der weiteren Expansion und den Vertrieb des, laut eigenen Angabe, derzeit 100.000 Produkte umfassenden Sortiments des Retailers.



Die Facebook-Community fungiert dabei als Customer Service Desk. "Auf Kommentare, Fragen und Beschwerden reagieren wir umgehend und individuell", erklärt Waldenhofer das mustergültige Community-Verhalten der Marke und des Unternehmens.



Das Wachstum der Community und die Marken-Wahrnehmung haben einen Wesenskern: das ist die Authentizität der Menschen hinter Blue Tomato. Waldenhofer beschreibt es so: "Wir sind alle begeisterte Sportler und wissen wovon wir reden". Die Tomatinos sind alle aus den Sportszenen aus denen sich das Sortiment des Retailers zusammen setzt.



Diese Authentizität und die ökonomische Entwicklung haben den US-Sportartikel-Händler Zumiez überzeugt Blue Tomato um knapp 82 Millionen US-Dollar zu übernehmen.



