Blue Tomato optimiert Webshop

Das Handelsunternehmen entschied sich daher für einen, wie Sprecherin Alexandra Reiner skizziert, "vollständigen Relaunch der Verkaufsplattform".



Dem Zeitgeist im Online-Betrieb folgend ist BlueTomato.com in Responsive Design eingebettet, um einen effektives Zugangsfundament für alle Endgeräte zu schaffen. Wodurch wiederum Nutzungs- und Kaufpotenzial in der Blue Tomato-Zielgruppe, die überdurchschnittliche Mobilitäts- und somit Smartphone- und Tablet-Affinität aufweist, ausgeschöpft werden kann.



Weiters wurden die Navigation und die Produktsuche verbessert, wodurch sich wiederum die Vorkaufsphase verkürzen und der Weg zur Bestellung beschleunigen kann.



Zur Kundenbindung und -servicierung wurden die Social Media-Kanäle enger an BlueTomato.com geknüpft.